Ses Sistemi Satışları Durdu

11.03.2026 14:54
Yasa değişikliği sonrası oto ses sistemleri satışı azaldı, esnaf düzenleme bekliyor.

Otomobiller için ses ve görüntü sistemleri satışı ve montajı yapan işletme sahipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından satışların durma noktasına geldiğini ifade ederek, bir düzenleme beklediklerini dile getirdi.

Başkentte oto ses ve görüntü sistemleri satışı gerçekleştiren, montaj ve söküm hizmeti sunan esnaf, söz konusu değişikliğin ardından satışların neredeyse tamamen durduğunu, mesailerinin büyük bölümünü ise sistem söküm işlemlerine ayırdıklarını belirtti.

İşletmeciler, uzun yıllardır bu alana yatırım yaptıklarını ve mevcut durumun ekonomik olarak kendilerini zorladığını kaydetti.

Mevcut müşteri trafiğinin büyük bölümü ise cezai işleme maruz kalmamak için sistemlerini söktürmek isteyen araç sahiplerinden oluşuyor.

"Montaj yaptığımız arabalarda şu anda söküm yapıyoruz"

İşletme sahibi 31 yaşındaki Serkan Öcal, "Bas, hoparlör işlerimiz yeni çıkan yasadan dolayı sıfıra inmiş durumda. Eskiden montaj yaptığımız arabalarda şu anda söküm yapıyoruz." diye konuştu.

Öcal, "Bir hafta öncesine kadar her şey çok güzeldi, akşama kadar belki 20 araba yapıyordum. Ama şu anda yasaklardan dolayı insanlar çekinir hale geldiği için işlerin yarısından çoğu düştü. Ses sistemi işi zaten sıfıra düştü." ifadelerini kullandı.

Bu durumun çözüme kavuşturulmasını isteyen Öcal, "Talebimiz, bu yasal düzenlemenin ruhsata işletme gibi belirli kriterler getirilerek yeniden gözden geçirilmesidir." dedi.

"İş yok denecek kadar az"

İşletmesinin önünde kendi aracından ses sistemini söktüğü anları sosyal medyada paylaşan 25 yaşındaki Fatih Demirci ise trafik ekiplerinin uyarısının ardından söküm işlemine karar verdiğini anlattı.

Demirci, yetkililere seslenerek "Bu konu hakkında artık bir düzenleme gelmesini istiyoruz çünkü evimize ekmek götürüyoruz. 3 ay sonra düğünüm var, ne yapacağız diye kara kara düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yazın işlerin artacağı ümidiyle ellerindeki tüm para ile malzeme aldıklarını belirten Demirci, şimdi ise mağdur olduklarını dile getirdi.

Aracındaki ses sistemini söktüren 20 yaşındaki Eren Yalçın da denetimler nedeniyle sistemleri kullanmaktan vazgeçtiklerini ve ceza yememek için söküm işlemi yaptırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

