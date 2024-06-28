Ses ve konuşma bozukluklarına botoks tedavisi

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Ses tellerini hareket ettiren küçük kaslarda kasılmaya bağlı ses ve konuşma bozukluğu ile ses tellerinin arka kısmında gırtlakta oluşan kitle, genellikle kırışıklık tedavisinde kullanılan botoks ile tedavi edilebiliyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Yılmaz, AA muhabirine, ses kısıklığının, basit bir virüs enfeksiyonuna bağlı oluşabileceği gibi ses telinde kanser oluşumu gibi çok ciddi bir sorunun da habercisi olabileceğini söyledi.

Özellikle 2 haftayı geçen ses kısıklığının dikkate alınması gerektiğini dile getiren Yılmaz, ses telinde enfeksiyon, nodül, polip, kist, ödem, kanserleşme ve ses teli felcinin, ses kısıklığının başlıca nedenlerini arasında yer aldığını ifade etti.

Sesini çok kullananlarda, sigara içenlerde ses tellerinde harabiyet gelişebildiğini hatta özellikle tütün kullanımının kansere neden olabildiğini vurgulayan Yılmaz, ses teli nodülünde öncelikle ses kullanımının kısıtlanması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Yılmaz, ses kullanımındaki yanlışlıkların düzeltilmesiyle nodülün bazen ayları alan sürede kaybolabildiğini ve tedavide ses terapisi uygulanabildiğini kaydetti.

Ses teli polibinde ise büyük ve sert nodüllerde ameliyat önerildiğini ifade eden Yılmaz, ameliyat mikroskobu kullanılarak yapılan ses cerrahisiyle ses teline zarar vermeden nodüllerin çıkarılabildiğini belirtti.

Tanı konulduktan sonra ilaç ya da cerrahi seçeneğine karar verildiğini anlatan Yılmaz, bazı ses teli hastalıklarında farklı tekniklerin de uygulanabildiğini dile getirdi.

"Botoks, vücudun başka yerlerine tedavi amaçlı enjekte edilebilir"

Yılmaz, ses tellerini hareket ettiren küçük kaslarda spazm oluşması sonucunda meydana gelen, ses ve konuşma bozukluğu olarak tanımlanan "spazmotik disfonu" hastalığında sesin aşırı kısık ve boğuk çıktığı, bunun konuşma sırasında zorlanma ve gerginlikle kendini gösterdiğini bildirdi.

Botoksun bilinen şekliyle genellikle yüzde istenmeyen kırışıklıkların ortadan kaldırılması veya daha az görünür kılınması için sık başvurulan bir uygulama olduğunu anımsatan Yılmaz, bunun yanı sıra botoksun vücudun başka yerlerine tedavi amaçlı enjekte edilebildiğini vurguladı.

Yılmaz, bunlardan birinin de gırtlak ve ses telleri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spazmodik disfonide, kişinin isteği dışında ses tellerinde kasılmalar olmakta ve bu kasılmalar konuşmasını yavaşlatmakta, durdurmakta ve zorlaştırmaktadır. Kişi, konuşmasını zorlukla yapar veya hiç konuşamaz hale gelir. Bu istem dışı kasılmaları engellemek için ses tellerine botoks enjekte edilmektedir.

Botoks enjeksiyonu, spazmodik disfonide ilk tedavi seçeneğidir. Hasta memnun olduğu sürece de bu enjeksiyonlar 3 ile 6 ayda bir tekrar edilmektedir. Gırtlağa botoks enjeksiyonu, hasta oturur veya yatar pozisyondayken, gırtlağın önündeki ciltten geçen iğne vasıtasıyla, gırtlağın içine lokal anestezi altında yapılmaktadır."

"Ameliyatta ses tellerine botoks yapılarak kitlenin tekrar etmesi önlenebilir"

Ses tellerinin arka kısmında oluşan, solunum pasajına doğru sarkan bir yumuşak doku kitlesi olan "kontakt granülomu" hastalığının, sesini zorlayan orta yaşlı erkeklerde sık görüldüğünü aktaran Yılmaz, "Hastalar genellikle sık boğaz temizliği yapan, çok bağıran, sesini yüksek şiddette kullanan, sesini kullanırken oldukça gergin olan kişilerdir. Bu kişiler, genellikle asker, polis, zabıta, itfaiyeci gibi meslek gruplarındandır." diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, tanının ses tellerinin endoskopik incelemesi ve stroboskopi ile konulduğunu, bazen "polip" tanısı konularak alınan kitlenin, ameliyattan bir ay sonra tekrar çıktığını ve bir operasyon daha yapılmak zorunda kalındığını kaydetti.

Tek başına cerrahiyle tedavide başarılı olunamayacağına işaret eden Yılmaz, "Bu hastalarda da ses tellerine botoks enjeksiyonu yapılarak, ses telleri geçici süre felç edilerek kitlenin kendiliğinden kaybolması sağlanabilir. Böylece hasta ameliyattan kurtulur. Botoks enjeksiyonuyla başarı sağlanamadığında, ameliyatla kitle alınır ve ameliyat sırasında ses tellerine botoks enjeksiyonu yapılarak kitlenin tekrar etmesi önlenebilir." ifadelerini kullandı.