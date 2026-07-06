SETEM Telif Hakları Senaryo Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SETEM Telif Hakları Senaryo Yarışması

06.07.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SETEM, telif hakları için senaryo yarışması düzenliyor. Başvurular 1 Eylül'e kadar açık.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen "Benim Eserim" projesi kapsamında telif hakları konulu senaryo yarışması düzenleyecek.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi yapılan yarışma, Türkiye'de fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda farkındalık oluşturmak, özellikle genç kuşaklarda eser sahipliği kültürünü güçlendirmek ve sinema alanında üretim yapan yaratıcı bireylerin haklarına ilişkin bilinci artırmayı amaçlıyor.

İlk kez 2019'da hayata geçirilen proje kapsamında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda sinema eserinin asli sahipleri arasında yer alan senarist ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarına dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde "Sinemada Telif Hakları" başlıklı eğitim programları düzenlendi.

Yedi şehirde, 11 üniversitede gerçekleştirilen eğitimlere 471 öğrenci katılırken, programlarda telif hakları, eser sahipliği, sinemada fikri mülkiyet ve yapay zeka çağında yaratıcı emeğin korunmasına ilişkin konular ele alındı.

Bu yıl düzenlenecek etkinlik çerçevesinde de çeşitli üniversitelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve genç sinemacı adaylarında telif hakları bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar "Benim Eserim" başlıklı senaryo yarışmasında dereceye giren eserler, SETEM tarafından kısa filme dönüştürülerek çeşitli gösterimlerde ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşturuldu.

Katılımcılar, telif hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve yaratıcı emeğin değerine dikkati çekmeyi amaçlayan 1 dakikalık kısa film senaryolarıyla başvuru yapabilecek.

Yarışmada ilk üçe giren eserlerin kısa film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek. Birincilik ödülünü kazanan eser sahibi 10 bin lira, ikinci 7 bin 500 lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Başvurular 1 Eylül'e kadar yapılabilecek. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye SETEM'in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel SETEM Telif Hakları Senaryo Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp
Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı

17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 18:00:31. #7.13#
SON DAKİKA: SETEM Telif Hakları Senaryo Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.