SETEM Telif Hakları Senaryo Yarışması

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen "Benim Eserim" projesi kapsamında telif hakları konulu senaryo yarışması düzenleyecek.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi yapılan yarışma, Türkiye'de fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda farkındalık oluşturmak, özellikle genç kuşaklarda eser sahipliği kültürünü güçlendirmek ve sinema alanında üretim yapan yaratıcı bireylerin haklarına ilişkin bilinci artırmayı amaçlıyor.

İlk kez 2019'da hayata geçirilen proje kapsamında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda sinema eserinin asli sahipleri arasında yer alan senarist ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarına dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde "Sinemada Telif Hakları" başlıklı eğitim programları düzenlendi.

Yedi şehirde, 11 üniversitede gerçekleştirilen eğitimlere 471 öğrenci katılırken, programlarda telif hakları, eser sahipliği, sinemada fikri mülkiyet ve yapay zeka çağında yaratıcı emeğin korunmasına ilişkin konular ele alındı.

Bu yıl düzenlenecek etkinlik çerçevesinde de çeşitli üniversitelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve genç sinemacı adaylarında telif hakları bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar "Benim Eserim" başlıklı senaryo yarışmasında dereceye giren eserler, SETEM tarafından kısa filme dönüştürülerek çeşitli gösterimlerde ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşturuldu.

Katılımcılar, telif hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve yaratıcı emeğin değerine dikkati çekmeyi amaçlayan 1 dakikalık kısa film senaryolarıyla başvuru yapabilecek.

Yarışmada ilk üçe giren eserlerin kısa film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek. Birincilik ödülünü kazanan eser sahibi 10 bin lira, ikinci 7 bin 500 lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Başvurular 1 Eylül'e kadar yapılabilecek. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye SETEM'in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.