Seul'de Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kara ve hava yolu trafiğinde aksama yaşandı.

Kore Meteoroloji Dairesi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, beklenmedik yoğun kar yağışının başkent ile yakınlarındaki bölgelerde etkisini gösterdiği ve kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kaygan yollar sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle Seul'ün çeşitli bölgelerindeki kara yolu trafiğinde aksamaların yaşandığı aktarıldı.

Korea Airports Şirketinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve güçlü rüzgar nedeniyle Gimpo, Jeju Adası, Yeosu ve Wonju'daki havalimanlarından yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki 5 seferin de ertelendiği bildirildi.