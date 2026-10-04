Sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan Karacabey\'de defnediliyor

LİSEDEN BU YIL MEZUN OLMUŞ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sevgilisi Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan'ın (18), Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı'ndan bu yıl mezun olduğu ve iş aradığı öğrenildi. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan, bugün ikindi vakti, Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yasin KESKİN/KARACABEY, (Bursa),