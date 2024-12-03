Sevgiyle 29 Yıl: Melahat ve Cengiz Akdemir - Son Dakika
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Sevgiyle 29 Yıl: Melahat ve Cengiz Akdemir

Melahat Akdemir, felçli eşi Cengiz’e 29 yıldır özveriyle bakıyor, aşkını her gün gösteriyor.

03.12.2024 22:09
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Aşkın gücü: Hayatını felçli eşine adadı

Engelleri sevgisiyle aştı: 29 yıldır eşini kucağında taşıyor

DÜZCE - Düzce'de yaşayan Melahat Akdemir (50), geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan eşi Cengiz Akdemir'e 29 yıldır sevgi ve özveriyle bakıyor. Eşini bir an bile yalnız bırakmayan Akdemir, gösterdiği fedakarlık ve bağlılıkla takdir topluyor.

Cengiz Akdemir'in 29 yıl önce çalıştığı sırada elektrik direğinden düşerek beli kırıldı, evlendikten 4 ay sonra da felç kaldı. Hem fiziksel hem de psikolojik zorluklarla mücadele eden Cengiz Akdemir'in en büyük destekçisi ise eşi Melahat Akdemir oldu. Melahat Akdemir, her gün eşini kucağında taşıyarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve dışarı çıkmak istediklerinde onu engelli aracına yerleştiriyor. Eşine adeta bir bebek gibi bakan Melahat Akdemir, fedakarlığıyla çevresinden büyük takdir topluyor.

"Çok mutluyuz"

Eşine olan sevgisini dile getiren Melahat Akdemir, "Severek evlendik. Evlenmeden önce 9 yıl sevgili günlerimiz oldu. Sonrasında kaçtım ve evlendik. Evlilikte 29 yılımız oldu. Mutluyuz ve huzurluyuz. Allah herkese böyle evlilik nasip etsin. Biz çok mutluyuz" dedi.

"Evlendikten 4 ay sonra kaza geçirdim"

Evliliklerinde 29 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Cengiz Akdemir ise "Evliliğimizin 4. ayında iş kazası geçirdim. Direkten düştüm ve belim kırıldı. Belden aşağım felçli. O günden bu güne eşim ile birlikteyiz. Ben ona 'eş' değil de 'melek' diyorum. Allah'ım bana bir melek verdi. Onunla birlikte yaşayıp gidiyoruz. Evlilikte 30 yılımız oldu. Nice onlu yıllara diyorum" diye konuştu.

"Düşünmeden evlenmeyin"

Akdemir, uzun evliliklerinin sırrını da paylaşarak, "Gençlere tavsiyem düşünmeden evlenmesinler. Bir aşk hissediyorlar ve o anda karar verip, 'Hadi evlenelim' diyorlar ama her şeyi iyice değerlendirmeleri lazım. Evlendikten sonra da sabırlı olmak şart.

Birisi kızdığı zaman diğeri susacak, birisi kızdığı zaman diğeri görmeyecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sevgiyle 29 Yıl: Melahat ve Cengiz Akdemir - Son Dakika

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