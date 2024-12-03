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Kastamonu'da özel gereksinimli birey anneleri tarafından yapılan "Sevgiyle el ele" yastıkları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli çocuklara hediye edildi.

Özel gereksinimli çocuk annesi Şerife Şentürk'ün fikriyle başlayan kampanya kapsamında Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen "Mutlu Kafe"de atölye kuruldu.

Atölyede yapılan "Sevgiyle el ele" yazılı 120 yastık, Çatalzeytin, Bozkurt ve Taşköprü ilçelerindeki özel bireylere hediye edildi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, kurdukları atölyede üç günde 120 yastık yapıldığını belirterek, "Yastıkları ilçelerdeki özel gereksinimli çocuklara hediye ettik. Annelerimizle birlikte çocuklarımız da dikti. Bizim için çok kıymetliydi." dedi.

Şerife Şentürk ise "Sevgiyle el ele" diyerek bir mesaj vermek istediklerini dile getirerek, çalışmalarıyla çocukların kalbine dokunabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.