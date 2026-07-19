Sevgiyle Hayata Tutunuyor - Son Dakika
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Sevgiyle Hayata Tutunuyor

Sevgiyle Hayata Tutunuyor
19.07.2026 11:20
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Mert Mutluay, maganda kurşunuyla engelli kaldı; eşi onun yanında mücadele ediyor.

Adana'da maganda kurşunuyla engelli kalan 28 yaşındaki Mert Mutluay, yanından bir an olsun ayrılmayan eşinin desteğiyle hayata tutunuyor.

Mutluay, 6 Ağustos 2024'te merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde akraba ziyaretinden motosikletiyle evine dönerken motosikletli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

Olay sırasında omuriliğine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mutluay, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutluay, hastanede art arda geçirdiği 8 ameliyatla hayata tutundu ancak omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle yürüme yetisini kaybetti.

Kazanın ardından başlayan zorlu rehabilitasyon sürecinde Mutluay'a en büyük desteği, ailesi ve o dönem kız arkadaşı olan Aynur Gökbük verdi.

Hastane günlerinde dahi hiç ayrılmayan çift, haziran ayında evlenerek yaşamlarını birleştirdi.

Maganda kurşunu nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Mutluay, yanından bir an olsun ayrılmayan eşinin de desteğiyle hukuk mücadelesini sürdürüyor.

"Tek suçum oradan geçmekmiş"

Yaşadığı zorlu süreci geride bırakmaya çalışan Mert Mutluay, AA muhabirine, eşinin sevgisi ve desteği sayesinde geleceğe umutla baktığını söyledi.

Tanımadığı kişiler tarafından vurulduğunu belirten Mutluay, "Vurulduğum an omzumdan bir sıcaklık geldi. O an felç olduğumu hissettim. Frene basamadım, motorla duvara çarptım. Olay yerine yığıldım, motor da üzerime devrildi. Kaburgam kırılmış ama hissetmiyordum. Benim üstümde silah yok. Ben kimseyi vurmadım, kimseyle de işim yok. Tek suçum oradan geçmekmiş." dedi.

Mutluay, olay yaşanmasaydı ertesi gün Gaziantep'e taşınmayı planladığını anlatarak, başına gelenleri bir imtihan olarak gördüğünü ifade etti.

Ailesi ve kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan eşi sayesinde yaşadığı kötü günleri bir nebze olsun geride bıraktığını dile getiren Mutluay, şöyle konuştu:

"Sevgi iyileştirir. Beni bu kadar iyi yapan, öncelikle ailemin beni dışlamaması ve sevgisi. Eşime, 'Ayaklarım belki hiç tutmayacak, iyileşemeyeceğim. Git hayatını yaşa' dedim. O da bana, 'Ayakların değil, ellerin de tutmasa ben bir ömür çalışır, sana bakarım' dedi. İki ay birlikteydik, onu bana bağlayan bir şey yoktu ama kendisi vefanın her zerresini kalbinde taşıyan bir kadın. İyi ki ona denk gelmişim. Onu çok seviyorum."

Olayın ilk zamanlarında ailesinin yaşadıkları korku nedeniyle herhangi bir şikayette bulunmadığını anlatan Mutluay, şu anda eşinin de desteğiyle suçluların cezalandırılması için mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

"Eşimi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim"

Aynur Mutluay da eşini mutlu edebilmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade etti.

Eşini çok sevdiğini anlatan Mutluay, "Sevdiğin kişinin ölüm korkusu gerçekten çok büyük bir acı. Eşimi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bırakmak kolayı ama devam etmek ve zoru başarmak en zor olan. Belki en zorunu seçtim, aşkı ve sevgiyi tercih ettim, bu yolda ben eşimle yürümek istiyorum. Onun sağlığının da sonuna kadar arkasındayım." diye konuştu.

Mutluay, maganda kurşunları yüzünden insanların hayatını kaybettiğini, yaşamların altüst olabildiğini dile getirdi.

Eşinin her anında sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağını vurgulayan Mutluay, faillerin bulunup cezasını çekmesini istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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