Sevimli Ayı Kış Uykusunu Unuttu

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Ayılar kış uykusunu unuttu

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayı, cep telefonu kamarasına yansıdı. Sevimli yavru ayının otomobilin önünden koşması, gülümsetti.

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, kış uykusunu unuttu. Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başlarken, ayının araçtan korkup kaçması Uludağ'a çıkan Orhan Derici tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sevimli yavru ayının görüntüsü, izleyenleri gülümsetti.