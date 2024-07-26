Seyahat Acentaları, Konutların Satış ve Pazarlamasında Belge Doğrulama Zorunluluğu Getirildi

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(ANKARA)- Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, seyahat acentalarının turizm amaçlı konaklama tesisleri ve konutların pazarlama ve satışını yapmadan önce belge numaralarını Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulama zorunluluğu getirildi.

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle seyahat acentalarına turizm amaçlı kullanılan konutların satış ve pazalamasını yapmadan önce belge numaralarını Bakanlık veri tabanından doğrulamaları hükmü getirildi.

Bu çerçevede Seyahat Acentaları Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasına "Seyahat acentası, Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan konutların belge numaralarına Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer vermek zorundadır. Seyahat acentası, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremez" hükmü eklendi.