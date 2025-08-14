Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kadıköy Mahallesi Saklıkent mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevler yayılmadan yangını söndürdü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Seydikemer'de Orman Yangını Söndürüldü
