Seydikemer'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seydikemer'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Öte yandan, yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Seydikemer, Acil Durum, Güncel, Muğla, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydikemer'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:53
“Bilgime başvurulacak“ demişti Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 13:55:40. #7.13#
SON DAKİKA: Seydikemer'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.