Seydikemer'de Su Baskını: 25 Ev Tahliye Edildi

14.02.2026 01:21
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle 25 ev su bastı, tahliye çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir mahallede yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çukurincir Mahallesi'nde 25 evi su bastı.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri tarafından zabıta araçlarından evlerin tahliye edilmesi gerektiği yönünde anons yapıldı.

Su basan bazı evlerde yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla mahalleden çıkarıldı.

Bazı mahalle sakinleri de traktörlerle kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Traktörlerin arkasına bağlanan bazı büyükbaş hayvanlar ise güvenli bölgeye alındı.

Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Seydikemer'de Su Baskını: 25 Ev Tahliye Edildi
