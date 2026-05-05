Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adem K. (47) idaresindeki 07 CEK 65 plakalı otomobil, Yakabağ Mahallesi Yeni Sokak'ta su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Adem K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de Su Kanalına Devrilen Araçta Kaza: Bir Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?