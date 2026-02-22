Seydikemer\'de Toprak Kayması

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesi yolunda toprak kayması meydana geldi. Yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ekipler çalışma başlattı.

Seydikemer ilçesine bağlı Bağlıağaç Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle Arsa Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak, temizlik ve yol açma çalışmalarına başladı. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.