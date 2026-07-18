Seydikemer'de Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika
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Seydikemer'de Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor

Seydikemer\'de Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor
18.07.2026 12:38
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'deki ulaşımı iyileştirmek için 22 km yol yenileme çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesindeki Erendağ Kayak Merkezi ile Girdev Gölü güzergahında ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yenileme çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde yürüttüğü ulaşım yatırımları kapsamında, Seydikemer'in önemli turizm destinasyonlarını birbirine bağlayan 22 kilometrelik hatta çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Toplam 102 milyon 505 bin lira maliyetle yürütülen projeyle bölgenin ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Güzergahta temel malzeme serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama imalatı gerçekleştiren ekipler, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye erişimi kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistlerin daha güvenli seyahat etmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın her köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Seydikemer'de başlatılan altyapı yatırımıyla hem bölge turizmine hem de kırsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Aras, projenin bölgeye ciddi bir değer katacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydikemer'de Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika

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