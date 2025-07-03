Seydikemer Kaymakamlığına atanan Mustafa Dilekli'yi Anadolu Ajansı muhabiri Ali Rıza Akkır, diğer ajansların temsilcileri ve yerel medya mensupları ziyaret etti.
Basın mensurlarını makamında ağırlayan Kaymakam Dilekli, yaptığı açıklamada, Muğla'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesinin Seydikemer olduğunu söyledi.
Kentin tarihi, turistik ve doğal alanlarıyla ön plana çıktığını dile getiren Dilekli, "İlçemizin ulusal ve uluslararası tanıtımı için basın mensuplarıyla güzel çalışmalar yapacağız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer Kaymakamı Dilekli'ye Basın Ziyareti - Son Dakika
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