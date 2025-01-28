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Seydikemer Sanayi Kooperatifi Kuruldu

Seydikemer Sanayi Kooperatifi Kuruldu

Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin ilk genel kurulu yapıldı.

28.01.2025 13:47
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Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin ilk olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Beşkaza Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, kooperatifin kurucu üyeleri katıldı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, yaptığı konuşmada, Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin kurulmasında emek harcayanlara işbirliği için teşekkür etti.

Fethiye'nin önemli sorunlarından olan sanayi sitesinin rahatlaması, ikinci sanayi sitesinin kurulması için tüm kurumların desteğini alarak çalışacaklarını vurgulayan Çıralı, "El birliğiyle kooperatifimizi daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım tam. Yeni sanayi sitesi için kurduğumuz kooperatifimizin üye kayıtları başladı. Özellikle imalat ve tamirat alanlarından faaliyet gösteren işletmeleri kooperatifimize üye olmaya davet ediyorum. Yeni sanayi sitemizi, kooperatif üyesi işletmelerimizin de fikirleri ve önerileriyle şekillendireceğiz." diye konuştu.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soydemir'in de katıldığı genel kurulda, kooperatifin yeni üye kaydı, üye sayısı, katılım ücreti gibi genel işleyişe ilişkin konular karara bağlandı.

Kaynak: AA

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