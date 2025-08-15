Seydişehir 4. Bisiklet Festivali Başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4. Bisiklet Festivali başladı.
Kuğulu Park'ta başlayan festivale, 110 bisikletli katılıyor.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, festivalin üç gün süreceğini belirtti.
Festival süresince bisikletlilerin belirlenen güzergahlarda 186 kilometre ilerleyeceğini aktaran Ustaoğlu, "Festivalimize 23 il ve ilçeden bisikletli katıldı. Bugün ilk başlangıcı yapıyoruz." ifadesini kullandı.
