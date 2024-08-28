Seydişehir Belediyesi, çukura düşen ineği kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çukura düşen ineği belediye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Madenli Mahallesi'nde Enver Uyar'ın sahibi olduğu inek, otladığı Eşik Çukuru Kozyakası mevkiindeki Nohut alanındaki doğal çukura düştü.
Uyar, ineğinin çukura düştüğünü fark etmesi üzerine Seydişehir Belediyesini arayarak yardım istedi.
İhbarı alan belediye ekipleri bölgeye giderek ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, mahsur kalan ineği kepçe yardımıyla düştüğü çukurdan 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarttı. Sonrasında ise bölgede bulunan doğal oluşum çukurları kapattı.
Besici Uyar, ineğini kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti.
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