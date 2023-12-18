Seydişehir Belediyesi personeline iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.

Seydişehir Belediye Düğün Salonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitime Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye personeli katıldı.

Tutal, personelin sağlığı, canı ve iş güvenliğinin son derece önemli olduğunu her bireyin huzurlu bir şekilde çalışma hayatını sürdürmesine önem verdiklerini kaydetti.

Seminerde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve hukuki sorumlulukları, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve tedbirleri, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hukuki cezai ve sorumluluklar konusunda eğitim verildi.

Eğitim sonunda eğitime katılan personelin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yönelttiği sorular cevaplandırıldı.