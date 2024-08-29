Seydişehir'de 2024 Yılı İlçe Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Seydişehir ilçesinde 2024 Yılı İlçe Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Kaymakam Cevdet Bakkal, başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, göçmenlerin ilçeye entegrasyonu ve ilgili hizmetlerin sürdürülmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Bakkal, göçmenlerle ilgili çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
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