Seydişehir ilçesinde "2025 Aile Yılı" kapsamında sahada sağlık ve kanser taraması yapıldı.
Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, ilçede ziyaretler gerçekleştirildi.
Ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumları da değerlendirilerek ihtiyaçları tespit edildi.
Görüşmeler sonunda, desteklenmesi gerekenler, uygun sosyal hizmet modelleri belirlenerek yönlendirme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de 2025 Aile Yılı Tarama Faaliyeti - Son Dakika
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