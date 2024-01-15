 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seydişehir'de avlanmaya giden adam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'de avlanmaya giden adam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde avlanmaya giden Yavuz Kavak, dağlık alanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Seydişehir\'de avlanmaya giden adam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
15.01.2024 - 00:17,
Abone Ol

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya giden Yavuz Kavak'ın (49), dağlık alanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kavak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ortakaraören Mahallesinde meydana geldi. Yavuz Kavak, bugün arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için dağlık bölgeye gitti. Av aramak için arkadaşlarının yanından ayrılan Kavak, geri dönmedi. Bunun üzerine çevrede arama yapan arkadaşları, Kavak'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Ardından jandarma ve sağlık ekipleri haber verildi.  Bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı incelemede Kavak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Kavak'ın cansız bedeni de otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Seydişehir, Olaylar, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de avlanmaya giden adam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


00:35
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24
Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03
Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35
Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Son Dakika
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24 Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03 Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35 Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 01:34:59. #1.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'de avlanmaya giden adam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement