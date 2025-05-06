Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayanlar, hafızlık belgelerini aldı.
İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
Törende eğitimini tamamlayan 8 hafıza belgeleri teslim edildi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek, hafızları, ailelerini ve yetiştiren hocalarını tebrik ederek, bundan sonraki süreçte hafızlığın muhafazası ve ahlakına uygun yaşamanın gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Hafızlık Belgeleri Töreni - Son Dakika
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