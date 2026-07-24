Seydişehir\'de şehit mezarlarına anlamlı bakım

Seydişehir'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehit mezarlarının bakımı ve temizliği yapıldı.

Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından her hafta cuma günü şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacağını, dualar edileceğini ve şehit mezarlarının düzenli olarak temizleneceğini ifade etti.

Programa, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt katıldı.