Seydişehir'de şehit mezarlarına anlamlı bakım - Son Dakika
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Seydişehir'de şehit mezarlarına anlamlı bakım

Seydişehir\'de şehit mezarlarına anlamlı bakım
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Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyol Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve şehit mezarlarının temizlik ve bakımını yaptı. Her cuma düzenli olarak bu etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Seydişehir'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehit mezarlarının bakımı ve temizliği yapıldı.

Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından her hafta cuma günü şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacağını, dualar edileceğini ve şehit mezarlarının düzenli olarak temizleneceğini ifade etti.

Programa, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt katıldı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de şehit mezarlarına anlamlı bakım - Son Dakika

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