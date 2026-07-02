Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Halsizlik, sırt ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne gelen İlhami Kaya'nın, yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Kaya, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Kalp Krizi: Hava Ambulansı ile Sevk - Son Dakika
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