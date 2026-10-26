Seydişehir'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı

Seydişehir'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir'in Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 kişi, mantar yedikten sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 kişi mantar yedikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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