Seydişehir'de Metruk Bina Yıkımına Devam

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Seydişehir Belediyesi, ilçede tehlike arz eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallerde bulunan emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Ulukapı, Değirmenci ve Ortakaraören mahallesinde özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıkılmaya yüz tutmuş, uzun yıllardır terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlandığını anlatan Ustaoğlu, "İlçemiz sınırları içinde, çevre ve görüntü kirliliği yaratan, sosyal tehlike arz eden bu yapıları temizliyoruz."ifadesini kullandı.