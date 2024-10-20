Seydişehir'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydişehir'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Seydişehir\'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Seydişehir'de Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlar, Belediye Başkanı Ustaoğlu'nun yemeğinde bir araya geldi.

20.10.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun verdiği yemekte bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür Sanat Evi'nde verilen yemeğe, Kaymakam Cevdet Bakkal, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Orhan Özel, Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Yemekte konuşan Kaymakam Cevdet Bakkal kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın her zaman temsilcileri ve destekçilerisiniz. Taleplere, isteklere her zaman açığız. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde Seydişehir'e hizmet edeceğiz. Gününüz kutlu olsun." dedi.

Kendilerine verilen önemden dolayı teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz da, "Muhtarlarımız Devlet ile halk arasında köprü vazifesi görmektedir. Seydişehir mahalle muhtarları olarak kurulan dernek çatısı altında, halkımıza en güzel hizmeti vermek için gece gündüz çalışmaktayız. Bizlere desteklerini esirgemeyen devlet erkanına, Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza bizi bu önemli günümüzde unutmadıkları için teşekkür ederim." dedi.

Demokrasinin en önemli yapı taşlarından birinin muhtarlık olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise, "Muhatlarımız halkımızla birlikte çalıştığından dolayı vatandaşlarımızla devlet arasında köprü vazifesi üstlenmişlerdi. Muhtarlarımız aynı zamanda önemli kanaat önderlerindendir, demokrasimizin vazgeçilmezidir. Mahallelerimizde kültürümüzle özdeşleşen dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini icra etmektesiniz. Gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmaları hepimiz görmekteyiz. Bizler, gücümüzü her zaman birlik olmaktan almaktayız. Bizler muhtarlarımızla, kurumlarımızla, halkımızla bir bütünüz, birlikteyiz, beraberiz. Seydişehir'imiz bu birlik ve beraberliğiyle herkese örnek oluyor. Burada hep birlikte tek amacımız hizmet etmek. Hepinizin gününü kutluyor sağlıklı mutlu yaşamlar diliyorum." dedi.

Etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

Kaynak: AA

Hasan Ustaoğlu, Muhtarlar Günü, Yerel Haberler, Seydişehir, Politika, Güncel, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:41:42. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.