Seydişehir\'de Muradiye kavşağında traktör devrildi, 3 kişi yaralandı

Seydişehir'de Muradiye kavşağında traktör devrildi, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir Antalya çevre yolu Muradiye kavşağında traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Seydişehir ilçesinde traktörün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Seyit A. idaresindeki 42 ZB 463 plakalı traktör, Seydişehir Antalya çevre yolu Muradiye kavşağında yol kenarına devrildi.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile traktördeki Dursun A, Makbule A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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