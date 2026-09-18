Seydişehir'de okul kantinleri ile marketlere hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de okul kantinleri ile marketlere hijyen denetimi yapıldı

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Seydişehir\'de okul kantinleri ile marketlere hijyen denetimi yapıldı
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Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinleri, bakkal ve marketleri denetledi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, denetimlerin öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir kantin düzeni oluşturmak amacıyla sürdüğünü belirtti.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinleri, bakkal ve marketleri denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul kantinlerindeki kontrollerini sürdürürken, kantinlerin işleyişi, ürünlerin güvenilirliği ve hijyen koşulları titizlikle inceleniyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, okul kantinleri ve okullar bölgesinde satış yapan bakkal ve marketlerin denetimlerinin öğrencilerin sağlığını korumak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların günün önemli bir bölümünü okullarda geçirdiğini aktaran Ustaoğlu, "Bu nedenle okul kantinlerinde sunulan gıdaların güvenilir, taze ve hijyenik olması bizim için son derece önemli. Zabıta ekiplerimiz, yalnızca eksiklikleri tespit etmek için değil, sağlıklı ve güvenilir bir kantin düzeninin oluşmasına katkı sunmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Zabıta MüdürlüğüHasan UstaoğluGüncelSon Dakika

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