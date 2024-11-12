Seydişehir\'de Park Halindeki Araç Yandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seydişehir Alaylar İki Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.