Seydişehir\'de Park Halindeki Araçta Yangın

Seydişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nevzat Akbaş Caddesi'nde park halinde bulunan Sadettin Yıldırım'a ait 42 AZH 049 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. ???????
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