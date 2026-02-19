Seydişehir'de Ramazan İftarı İçin Lokanta Açık

Seydişehir Belediyesi Şehir Lokantası, ramazanda iftar saatinde hizmet verecek.

Özellikle emekli, öğrenci ve dar gelirli vatandaşların bütçesine önemli katkı sağlayan ve 3 çeşit yemeğin 80 liradan vatandaşlarla buluşturulduğu Seydişehir Belediyesi Şehir Lokantası, ramazanda iftar saatinde açık olacak.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Ramazan boyunca Şehir Lokantamız iftar saatinde hizmet verecek. Bütçe dostu Şehir Lokantamız vatandaşların bütçesine büyük oranda katkı sunmayı sürdürecek. Ramazanın bereketini, huzurunu, dayanışma ve paylaşmayı birlikte yaşamak için sizleri de iftar sofralarımıza bekliyoruz." dedi.