Irak\'ta şehit olan 12 asker için Seydişehir\'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Seyyid Harun Veli Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı ve edilen duadan sonra sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan Muttalip Demirel, "Hain PKK hepimizin bildiği gibi dışarıdan beslenmektedir. Sivil toplum örgütleri ve halk olarak omuz omuza verirsek bu hain terör örgütleri, devletimizi bölemeyecekler ve hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

Katılanlara Türk Bayrak dağıtıldı.