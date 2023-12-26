 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Seydişehir Belediye Başkanı, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Konuşmalarda, PKK'nın dışarıdan beslendiği ve birlik olunması gerektiği vurgulandı. Katılımcılara Türk bayrakları dağıtıldı.

Irak\'ta şehit olan 12 asker için Seydişehir\'de gıyabi cenaze namazı kılındı
26.12.2023 - 15:06,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Seyyid Harun Veli Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı ve edilen duadan sonra sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan Muttalip Demirel, "Hain PKK hepimizin bildiği gibi dışarıdan beslenmektedir. Sivil toplum örgütleri ve halk olarak omuz omuza verirsek bu hain terör örgütleri, devletimizi bölemeyecekler ve hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

Katılanlara Türk Bayrak dağıtıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seydişehir, Irak, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement