Seydişehir'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasında düzenlenen programa ilçe protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaymakam Cevdet Bakkal, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.