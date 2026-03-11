Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Rahime Ç. idaresindeki 42 D 9559 plakalı otomobil, Simge Y. idaresindeki 06 CKH 267 plakalı otomobil ile Bahçelievler Mahallesi Kurutuluş Caddesinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
