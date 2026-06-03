Seydişehir'de Üreticilere Hibeli Fide Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seydişehir'de Üreticilere Hibeli Fide Dağıtımı

Seydişehir\'de Üreticilere Hibeli Fide Dağıtımı
03.06.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, üreticilere yüzde 75 hibeli sebze fideleri dağıtıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibeli sebze fidesi dağıtıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dağıtım töreninde, üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan fideler teslim edildi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde fide dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Üreticilere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Ustaoğlu, "Bu projeyle hem çiftçilerimizde farkındalık oluşturmayı hem de yerli ve milli tohumların gücünü, kalitesini ve verimliliğini ortaya koymayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin daha fazla üretim yapmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Ustaoğlu, Seydişehir, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Üreticilere Hibeli Fide Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Serdal Adalı gözünü kararttı Transfere tam 200 milyon Euro Serdal Adalı gözünü kararttı! Transfere tam 200 milyon Euro

17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
16:44
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 17:27:57. #7.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'de Üreticilere Hibeli Fide Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.