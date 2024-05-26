Şeyh Edebali Türbesi'ne İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin örtüsü serildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şeyh Edebali Türbesi'ne İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin örtüsü serildi

Şeyh Edebali Türbesi\'ne İmam-ı Azam Ebu Hanife\'nin örtüsü serildi

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ne, Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Irak'ın Bağdat şehrindeki türbe örtüsü tekbirlerle serildi. Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Arif Durmuş ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan'ın katıldığı programda, örtü tekbirler eşliğinde sandukanın üzerine serildi, sarık yerine bırakıldı. Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arıkan, Şeyh Edebali'nin desteği ile fetihlerin başladığını ve Bilecik'in fethedilmesiyle Osman Bey'in Bilecik'in yönetimini kayınpederine bıraktığını belirtti. Şeyh Edebali'nin vefatının ardından kendi zaviyesinin haziresine defnedildiğini söyleyen Arıkan, Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebü Hanife'nin mezarından getirilen örtünün Şeyh Edebali Hazretlerinin sandukasına serildiğini ifade etti.

26.05.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ne, Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Irak'ın Bağdat şehrindeki türbe örtüsü tekbirlerle serildi.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Arif Durmuş ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan'ın katıldığı programda, örtü tekbirler eşliğinde sandukanın üzerine serildi, sarık yerine bırakıldı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Şeyh Edebali'nin dergahında görülen kutlu rüyanın müjdesiyle Osman Gazi'nin Bey olduğunu ve devlet kurduğunu anımsatan Doç. Dr. Arıkan, şöyle konuştu:

"Şeyh Edebali'nin desteği ile fetihler başladı. ve sonrasında Bilecik fethedilince Osman Bey Bilecik'in yönetimini kayınpederine bırakmış. Vefatının ardından Şeyh Edebali kendi zaviyesinin haziresine defnedilmiştir. Osmanlı'da bir gelenek var Surre Alayları ile Kabe'nin yeni örtüsü Mekke'ye gönderilir ve eski örtü kutsal mekanlara parça parça dağıtılırdı. Özellikle Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbesi'de ondan nasibini alırdı. Her padişah aynı dönemde 'Kabe' örtüsünü 'Sancak-ı Şerif' ile beraber gönderirdi. Bu bir adetti. Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebü Hanife'nin mezarından getirilmiş örtüyü Şeyh Edebali Hazretlerinin sandukasına sermiş bulunmaktayız."

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Osmanlı Devleti, Mehmet Ergün, Şeyh Edebali, Arif Durmuş, Osmanlı, Bilecik, Bağdat, Irak, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh Edebali Türbesi'ne İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin örtüsü serildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
17:48 1 puan şampiyon yapıyor İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri 1 puan şampiyon yapıyor! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 18:37:59. #1.13#
SON DAKİKA: Şeyh Edebali Türbesi'ne İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin örtüsü serildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement