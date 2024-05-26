Şeyh Edebali Türbesi\'ne İmam-ı Azam Ebu Hanife\'nin örtüsü serildi

Güncel

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ne, Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Irak'ın Bağdat şehrindeki türbe örtüsü tekbirlerle serildi.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Arif Durmuş ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan'ın katıldığı programda, örtü tekbirler eşliğinde sandukanın üzerine serildi, sarık yerine bırakıldı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Şeyh Edebali'nin dergahında görülen kutlu rüyanın müjdesiyle Osman Gazi'nin Bey olduğunu ve devlet kurduğunu anımsatan Doç. Dr. Arıkan, şöyle konuştu:

"Şeyh Edebali'nin desteği ile fetihler başladı. ve sonrasında Bilecik fethedilince Osman Bey Bilecik'in yönetimini kayınpederine bırakmış. Vefatının ardından Şeyh Edebali kendi zaviyesinin haziresine defnedilmiştir. Osmanlı'da bir gelenek var Surre Alayları ile Kabe'nin yeni örtüsü Mekke'ye gönderilir ve eski örtü kutsal mekanlara parça parça dağıtılırdı. Özellikle Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbesi'de ondan nasibini alırdı. Her padişah aynı dönemde 'Kabe' örtüsünü 'Sancak-ı Şerif' ile beraber gönderirdi. Bu bir adetti. Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebü Hanife'nin mezarından getirilmiş örtüyü Şeyh Edebali Hazretlerinin sandukasına sermiş bulunmaktayız."