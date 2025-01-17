Şeyh İkrime Sabri Trabzon'da Cuma Namazı Kıldırdı

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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Trabzon'da cuma namazını kıldırdı.

Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Camisi'ne gelen Sabri, namaz öncesi cemaatle yaptığı sohbette, ilk defa geldiği Trabzon'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sabri, Müslümanların Filistin ve Mescid-i Aksa ile olan bağlantısının, bir inanç bağlantısı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'in Mescid-i Aksa'yı mukaddes kılmasının sebebi, Miraç gecesindeki o yükselişin Mescid-i Aksa'dan başlaması sebebiyledir. Bunun için diyoruz ki Mescid-i Aksa yer ve gök arasında bir kapıdır. Aynı şekilde sema ile yer arasında da bir kapıdır. Çünkü bütün peygamberler İsra gecesinde Hazreti Peygamber için semadan yere onun aracılığıyla inmişlerdir. Allah, Hazreti Peygamberin makamını yüceltmiştir hem dünyada hem de ahirette. Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar bütün peygamberler, Hazreti Muhammed'in sancağı altında toplanacaktır."

Kudüs'ün ilk kez Hazreti Ömer tarafından fethedildiğine işaret eden Sabri, Hazreti Muhammed'in vefatından sonra bir daha ezan okumayan Bilal-i Habeşi'nin, fetihten sonra Mescid-i Aksa'da ezan okuduğunu anlattı.

Radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya saldırılarına rağmen gerek cuma namazları, gerekse beş vakit namazın hala kılınmaya devam edildiğinin altını çizen Sabri, " Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya ziyarete gelen kardeşlerimiz için çok mutlu oluyoruz. Özellikle cuma namazlarında onlarla beraber olmak bizi çok mesut ediyor. Trabzon da Kudüs'e ziyaret düzenleyen illerin başında geliyordu. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilere değil, tüm dünya Müslümanlarına aittir." dedi.

Şeyh İkrime Sabri, sohbetin ardından namazı kıldırdı.