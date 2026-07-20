Şeyh Kemal el-Hatib'e 9 Ay Kamu Hizmeti Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şeyh Kemal el-Hatib'e 9 Ay Kamu Hizmeti Cezası

20.07.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail mahkemesi, Şeyh Kemal el-Hatib'i 9 ay kamu hizmeti ve para cezasına çarptırdı.

İsrail mahkemesi, "şiddete teşvik" ve "dolaylı olarak teröre teşvik" suçlamalarıyla yargılanan Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib'e 9 ay kamu hizmeti ve para cezası verdi.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi "Adalah" tarafından yapılan açıklamaya göre, Nasıra Sulh Ceza Mahkemesi, Hatib'i 15 bin şekel (yaklaşık 4 bin 900 dolar) para cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Şeyh Hatib'in fiili hapis cezası yerine toplum yararına çalışmasını öngören 9 ay kamu hizmeti cezasına ve mahkum olduğu suçları 3 yıl içinde tekrar etmesi durumunda uygulanmak üzere 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Savcılığın, Hatib için talep ettiği 30 ila 50 ay arasında değişen fiili hapis cezası talebini reddeden mahkeme, Şeyh Hatib'i "terör örgütüyle dayanışma içinde olma" suçlamasından ise beraat ettirdi.

"Dava baştan aşağı siyasi"

"Adalah" Merkezi ve "el-Mizan" İnsan Hakları Kurumu'ndan oluşan savunma heyeti, mahkemenin kararının ardından savcılığın talebinin "aşırı ve herhangi bir makul dayanaktan yoksun" olduğunu kanıtladığını belirtti.

Heyet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatib hakkında en başından beri bir iddianame hazırlanmasının da, Arap kamuoyunun ifade özgürlüğü sınırları içinde kalan paylaşımları nedeniyle mahküm edilmesinin de hiçbir haklı gerekçesi yoktu. Bu dava, Filistin siyasi söyleminin ve anlatısının yargılanmasıdır. Dosya, gözaltı anından itibaren siyasi mülahazalar ve istisnai uygulamalarla gölgelenmiş, neticede 'teşvik' suçunun geniş ve tehlikeli bir şekilde yorumlanmasına dayanan bir mahkümiyetle sonuçlanmıştır."

Açıklamada, Şeyh Kemal el-Hatib'in 5 yılı aşkın süredir çok sayıda hukuki ve usulü aksaklıklarla dolu, uzatılmış yargı süreçlerine maruz kaldığı hatırlatıldı.

Nasıra Sulh Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2025'te Hatib'i, Mayıs 2021 olayları sırasında yaptığı bir konuşma ve sosyal medyadaki iki paylaşımı gerekçe göstererek mahküm etmişti.

Söz konusu paylaşımlar ve konuşma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve oradaki cemaate yönelik saldırılarını, ayrıca Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle dayanışma gösteren Filistinlilere yönelik polis şiddetini konu alıyordu.

Kemal el-Hatib Kimdir?

Şeyh Kemal el-Hatib, 2015 yılında İsrail tarafından yasaklanana kadar 1948 Filistin İslami Hareketi'nin başkan yardımcılığını yürüttü.

Hatib, daha sonra İsrail vatandaşı Filistinlilerin en yüksek sivil temsil organı olan Yüksek Takip Komitesi'ne bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

İsrail yönetimi, "teşvik ve kışkırtma" olarak nitelendirdiği sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail vatandaşı Filistinliler (1948 Arapları) arasında doktorlar, avukatlar ve aktivistler de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi gözaltı ve yargı kıskacında tutmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh Kemal el-Hatib'e 9 Ay Kamu Hizmeti Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Trump, Messi ve Ronaldo’ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

19:24
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Yunanistan’dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 19:58:29. #7.12#
SON DAKİKA: Şeyh Kemal el-Hatib'e 9 Ay Kamu Hizmeti Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.