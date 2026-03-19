Şeyh Raid Salah Gözaltına Alındı - Son Dakika
Şeyh Raid Salah Gözaltına Alındı

19.03.2026 05:55
İsrail polisi, Şeyh Raid Salah'ı iftar için gittiği Doğu Kudüs'te gözaltına aldı. Kısa süre sonra serbest bırakıldı.

İsrail polisi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı, iftar programına katılmak üzere geldiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldı.

İsrail'in Walla haber sitesi, Salah'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mahallesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.

Şeyh Salah'ın "kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunduğu" şüphesiyle sorgulanmak üzere Batı Kudüs'teki Moskobiyye Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, Salah'ın kısa süre önce İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle alınan tedbirleri gerekçe göstererek kapatıp ibadet yapılmasını engellediği Mescid-i Aksa hakkında bir konuşma yaptığına ve gözaltının bu konuşmadan kaynaklandığına işaret edildi.

Salah'ın avukatı Halid Zabarka da gözaltının "Şeyh'in etkileyici konuşmasından kaynaklandığını", İsrailli yetkililerin "kargaşaya yol açabilecek davranışları" gerekçe göstererek gözaltı işlemi uyguladığını söyledi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Filistin Bilgi Merkezi", Şeyh Salah'ın işgal altında bulunan Kudüs'teki liderleri ve aktivistleri hedef alan İsrail uygulamalarının arttığı bir dönemde, iftar programına katılmak üzereyken özel aracının içinde gözaltına alındığını kaydetti.

Salah'ın birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh Raid Salah Gözaltına Alındı - Son Dakika

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
FED, faizi sabit bıraktıa
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
SON DAKİKA: Şeyh Raid Salah Gözaltına Alındı - Son Dakika
