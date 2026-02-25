Seyhan Baraj Gölü\'ndeki Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinesinde başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sarıçam Kaymakamlığı ve Sarıçam Belediyesi işbirliğinde bu ay 10 kaçak yapının daha yıkıldığı bildirilen paylaşımda, 2025'ten bu yana yıkılan yapı sayısının 84'e ulaştığı kaydedildi.

Paylaşımda, Seyhan Baraj Gölü çevresinde imar kirliliğine neden olan yapıların tamamının tespit edildiği ve planlı yıkımların devam edeceği kaydedildi.