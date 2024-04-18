Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Tekin, "Mahalle muhtarlarımızın taleplerini dinleyip mutabakata varılan zamanlarda eksiklikleri ortadan kaldırmak adına hizmet sözleşmesi yapacağız" dedi.

Başkan Tekin, Salman-ı Park Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Yurttaşlarımız ile köprü vazifesini üstlenecek olan muhtarlarımızla ortak hareket edeceğiz. Yıllardır siyasetin içerisinde olmam nedeniyle muhtarlarımızı yakından tanıyorum. Yeni seçilen muhtarlarımız ile de seçim çalışmalarında tanışma fırsatımız oldu. Tüm muhtarlarımız emin olsun, hizmetlerimizde siyasi ayrım yapmaksızın eşit ve adil bir yol izleyeceğiz. Çalıştay olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarımızda mahalle muhtarlarımızın taleplerini dinleyip mutabakata varılan zamanlarda eksiklikleri ortadan kaldırmak adına hizmet sözleşmesi yapacağız. Hem ben hem de muhtarlarımız çalışmaların takipçisi olup çalışmaların aksamaması adına üzeremize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.

TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinleyip, not alan Tekin, "Genelde tüm muhtarlarımızın talepleri birbiriyle aynı paralelde. Yakın bir zamanda mahallelerimizde yapacağımız çalışmalar ile sorunları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.