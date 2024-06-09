Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki hazırlıklarını tamamladı. Bayramda, ilçe sınırları içerisinde 8 ayrı alanda kurban satışı, 9 ayrı noktada ise ücretsiz kurban kesimi yapılacak.

İlçelilerin kurban ibadetini sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, şu bilgileri verdi:

"Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Satış ve kesim noktalarında, ihtiyacı karşılayacak kadar personelimiz hazır bulunacak. Bu yıl, kurban kesimi, parçalama ve paketleme hizmetini ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız, hiçbir endişeye kapılmadan gönül rahatlığıyla dini vecibelere uygun kurban kesimini gerçekleştirebilirler."

Kurban seçimi konusunda dikkat edilmeli

Sonyürek, vatandaşların kurban seçimi yaparken özellikle küçükbaş hayvanlarda yaşının dolmuş olması, bakışlarının canlı olması, kulak, boynuz ve kuyruk kısmının tam olmasına, özellikle de kulak küpesinin bulunmasına dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.