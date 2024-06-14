Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim yaptı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim yaptı

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere hijyen denetimi gerçekleştirdi.

14.06.2024 12:01
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(ADANA) - Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi, ruhsat ve belge kontrolü yaptı.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üretimi yapan ve satan işletmelerde yaptığı denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat bilgisi, üretim yapılan alanların standardizasyonu ve kullanılan araç ve gereçlerin standartları ile ruhsat ve belgeleri kontrol etti, gerekli uyarılarda bulundu.

İş yerlerine denetim

Gıda İşletmelerine yapılan denetimlerin ardından ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleri eşliğinde Mirzaçelebi Mahallesi'nde 172 iş yerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 6 adet iş yerinin tabelası standartlara uygun hale getirildi, ruhsatsız olduğu belirlenen 3 iş yeri mühürlenerek ticari faaliyetleri sonlandırıldı.

Kaynak: ANKA

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