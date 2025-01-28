Seyhan Belediyesi'nde Haciz Şoku - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi'nde Haciz Şoku

Seyhan Belediyesi\'nde Haciz Şoku

Başkan Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar, borç nedeniyle haczedildi. Mali yükler sorun yaratıyor.

28.01.2025 21:47
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar, 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildi.

Belediyenin hizmet aldığı 5 müteahhit firmanın, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle icra dairesine yaptığı başvuru üzerine haciz kararı verildi.

Kararın ardından Belediyeye giden icra memurları, avukatlar eşliğinde Tekin'in makam odasındaki koltuk grubu, masa, bilgisayar ve dolabı muhafaza altına aldı.

Paketlendikten sonra kamyona yüklenen eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.

Seyhan Belediye Başkanı Tekin, yazılı açıklamasında, haciz işleminin, önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün sonucu olduğunu belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediyeyle karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileriyle çekilen banka kredileriyle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Çabalarımıza rağmen geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Durum karşısında Seyhan Belediyesi olarak güçlü irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi'nde Haciz Şoku - Son Dakika

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