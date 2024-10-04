Seyhan'da Bıçaklı Cinayet: Ümit Yıldırak Yakalandı - Son Dakika
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Seyhan'da Bıçaklı Cinayet: Ümit Yıldırak Yakalandı

2016'da ağabeyi Ömer'i bıçaklayarak öldüren Ümit Yıldırak, Adana'da yakalandı ve cezaevine gönderildi.

04.10.2024 16:50
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ADANA'da 2016 yılında babasına yumruk attığı gerekçesiyle ağabeyi Ömer Yıldırak'ı (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Ümit Yıldırak (30), polisin çalışması ile cadde yürürken yakalanıp, cezaevine kondu.

Olay, 26 Ocak 2016'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer Yıldırak, 2 çocuğunun annesi eşi Aysel Yıldırak'ı (35) dövüp, evden kovdu. Aysel Yıldırak da kayınpederi Mehmet Emin Yıldırak'ın yanına giderek, "Ömer beni döverek evden kovdu. İki çocuğumla ortada kaldım. Çare bulun" dedi. Araya giren akrabalar, Yıldırak çiftini barıştırdı. Olay günü yine eşinden şiddet gören Ayşe Yıldırak, üst katta oturan kayınpederinden yardım istedi. Mehmet Emin Yıldırak, bu kez oğlu Ümit Yıldırak'ı da (30) yanına alarak Ömer Yıldırak ile konuşmak için aşağı indi.

'BABAMA VURUNCA KENDİMİ KAYBETTİM'

Ömer Yıldırak, kardeşi Ümit ile tartışırken kendisini uyaran babasına saldırdı. Ağabeyinin babasına yumruk atmasına sinirlenen Ümit Yıldırak, onu 8 yerinden bıçakladı. Ömer Yıldırak olay yerinde hayatını kaybetti, cinayet şüphelisi polise teslim oldu. Ağabeyinin ilk ve ikinci eşini sürekli dövdüğünü, olay günü de kendisine ve babasına saldırdığını söyleyen Ümit Yıldırak, "Babama vurunca kendimi kaybettim. Bıçağı kaptığım gibi sapladım" dedi. Adliyeye sevk edilen Ümit Yıldırak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ, DAVA SONUÇLANDI

Ümit Yıldırak, önceki yıl cezaevinden tahliye edildi. Ümit Yıldırak tutuksuz yargılanırken, dava da sonuçlandı. 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 9 ay hapse çarptırılıp, cezası onanan Ümit Yıldırak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrası teslim olmayan Ümit Yıldırak'ı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Ümit Yıldırak'ı cadde yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Ümit Yıldırak, işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seyhan'da Bıçaklı Cinayet: Ümit Yıldırak Yakalandı - Son Dakika

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