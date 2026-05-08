Seyhan Nehri'nde Kadın Kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Regülatör Köprü civarında bir kadının Seyhan Nehri'ne düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
